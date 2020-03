"Arcyzabawny" KaCeZet prosi Quebonafide o pracę: "Szukam szansy w wielkim świecie"

Od tej pory kariera męża Margaret nabrała nagłego rozpędu, a on sam stał się obiektem równie dużego zainteresowania mediów, jak jego małżonka. Niestety Piotrek nie był chyba gotowy na to, że jego związek będzie omawiany na łamach prasy, bo ostatnio nieco puściły mu nerwy i rzucił się na robiącego im zdjęcia paparazzi .

Gdy wydawało się, że gorzej już być nie może, to teraz KaCeZet najwyraźniej postanowił wszystkim udowodnić, że ma dystans do siebie i tego, co piszą o nim portale plotkarskie. Na koncie wokalisty na Instagramie pojawiło się kilka wpisów, a w jednym z nich "arcyzabawny" małżonek Margaret pytał, czy zdaniem swoich obserwujących "zrobi karierę". Odpowiedź fanów była twierdząca, co skłoniło go do kontynuowania dziwnej "zabawy".