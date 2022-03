Ariana Grande ZSZOKOWAŁA FANÓW nową fryzurą! (FOTO)

Hfbjgb 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Przecież to wciąż doczepy... ona ma swoje włosy cienkie i krótkie właśnie od przedluzania bo swoje naturalne miała kiedyś bardzo ładne. Dziwi mnie to, ze kobiety chcą miec dlugie wlosy i zamiast postawic na pielegnacje lub doczepy tylko troche dluzsze od naszych naturalnych by ich za mocno nie przeciażać to karyny dowalają sobie do swoich wlosow do ramion doczepy do tyłka. Komicznie to wygląda na ullicy bo widać roznice