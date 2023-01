Ashley Olsen wyszła potajemnie ZA MĄŻ! Jej wybranek pochodzi z bajecznie zamożnej rodziny

Michu 41 min. temu zgłoś do moderacji 187 36 Odpowiedz

Bogaci ludzie to zwykle źli ludzie. Kiedyś w to nie wierzyłem i obwiniałem biednych za to, że mają wymówkę na swoją biedę. Dziś sam do biednych nie należę i znam wiele takich bogatych rodzin. Bogactwo bierze się z wykorzystywania innych ludzi i z nabijania klientów w butelkę. Niestety. Nie da się obecnie wzbogacić nie będąc oszustem w jakimś stopniu.