Augustin Egurrola udostępnił fotografię z początków znajomości z żoną: "Jedno z pierwszych naszych zdjęć" (FOTO)

Drogę do sławy Augustinowi Egurroli utorował program You Can Dance, w którym przed laty tancerzowi przyszło jurorować. Później wielokrotny mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich kontynuował swoją przygodę z sędziowaniem w programach rozrywkowych, zasiadając w fotelu jurorskim w Mam Talent. O ile w kwestiach zawodowych Augustin zawsze radził sobie bez zarzutu, jego życie osobiste nie układało się gładko: warszawiak przez kilka lat tworzył burzliwy związek z Niną Tyrką, z którą ostatecznie się rozstał.