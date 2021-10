Bajkowy ślub księcia Grecji i córki szwajcarskiego miliardera. Wśród gości księżniczki Beatrycze i Eugenia (ZDJĘCIA)

JJJ 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie dziwota, że wyszło, iż najbogatszy 1 % ludzkości wytwarza 2x więcej dwutlenku węgla niż 50% najbiedniejszych*. Założę się, że co 3 z tego towarzystwa mówi o ekologii, zero waste i dewastacji planety. Róbcie tak jak mówię, nie jak robię ew. ograniczajcie konsumpcję, abym ja mógł korzystać do woli i bez ograniczeń. Co z tego, że jest większa świadomość zwykłego Kowalskiego skoro elity zaprzepaszczają zbiorowy wysiłek tych osób swoim stylem życia pełnym prywatnych samolotów, jachtów, samochodów z obstawą ochroniarzy itd ? * wg raportu ONZ