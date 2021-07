Bratanica księżnej Diany POŚLUBIŁA starszego o 32 lata multimilionera! (ZDJĘCIA)

Mietek 23 min. temu zgłoś do moderacji 18 5 Odpowiedz

Moi znajomi robili wesele ostatnio na RODOS.bylo dużo znakomitych gości Beniu z Jadzią był też mój kolega on jest wysoko postawionym spawaczem u nas na produkcji była jaśnie Wielmożna Gienia z sąsiedniej wioski no i oczywiście byłem ja główny wodzirej i pierwsza szklanka wiejskich działek.spożywaliśmy kaszankę no i fajerwerków też nie zabrakło bo podpaliliśmy sąsiadowi stóg siana także było super