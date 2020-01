Siostrzenica księżnej Diany PLANUJE POŚLUBIĆ 60-letniego multimilionera!

Anonimowy 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Pieniędzy jej nie brakuje, na pewno kręci się wokół niej wielu młodych przystojnych mężczyzn bo jednak pochodzi z dobrej bogatej rodziny i brzydka nie jest, a mimo to wybrała 60-letniego mężczyznę, co jak co ale wg mnie to miłość! Dobrze wiem jak to jest gdy podobają ci się tylko wiele starsi mężczyźni. Niektóre kobiety tak po prostu mają