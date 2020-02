Skromna bratanica księżnej Diany ze starszym o 32 lata narzeczonym-milionerem spacerują ulicami Mediolanu (FOTO)

meme 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wydaje mi się, że można sie zakochać w az o tyle starszym mężczyźnie - zdarzyło mi sie zauroczyc kilka razy w duuużo starszych facetach. Przykre jest tylko to, że nie bedą ze sobą długie lata... i to jedyna rzecz która mnie martwi w takich związkach. A co do róznicy wieku, jeśli to prawdziwe uczucie, i miłość dlaczego nie?