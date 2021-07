Kitty Spencer poślubiła multimilionera w "wiktoriańskiej" sukni ślubnej od Dolce & Gabbana! (ZDJĘCIA)

W "głównej" sukience chciała zachować dość tradycyjny, czysty krój, ale jednocześnie pragnęła, by miała on ponadczasowy urok. Jedną z inspiracji jest zdecydowanie jej miłość do Włoch. Kitty jest zakochana w naszym pięknym kraju i jego bogatej historii, sztuce i kulturze – powiedział Domenico Dolce w rozmowie z Tatler.

Ale jest także dziewczyną, która jest bardzo przywiązana do swojego pochodzenia, do Anglii i do swojego dziedzictwa wielkiej epoki wiktoriańskiej. I, jak wszyscy Anglicy, ma słabość do wszelkiego rodzaju kwiatów - dodał Stefano Gabbana.