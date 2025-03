Bambi "zdissowała" byłą dziewczynę swojego chłopaka. Trochę nie wyszło… "Kobieta kobiecie?! Żenujące"

Bambi jest pierwszy raz w związku, myśli, że to coś wow, bo to już 4 miesiące. Niepotrzebnie cisnie Sarze, bo to Sara uniknęła kuli. Niestety ludzie jak przy Selenie i Hailey nie zauważają, że problemem jest facet. Facet, który zdradzał, przyznał się do tego, potem nagrał dis na swoją wieloletnia dziewczynę, potem zaczął szybko pokazywać się z kolejna, a teraz zgadza się na to, żeby nowa jechała publicznie po starej (a w efekcie jej fanki po Sarze, co widać w sm). Jaki kraj, taki Justin.