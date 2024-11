Oki i Bambi potwierdził związek?! Raper opublikował ich wspólne zdjęcie

Od dwóch tygodni się czuję jak w filmie takim, w którym nie wiem, czy chciałabyś grać. Zostawiłaś przez wiadomość, bo zostawiłem jej wiadomość. Dobrze wiem, co to lojalność, boli mnie ich nieświadomość. Wokoło tyle adekwatnych kobiet, serio myślałaś, że coś z nimi zrobię. Wyrwałem serce, powierzyłem tobie, mam wyj**ane, bo hoduję nowe. Nawet nie słuchałaś, co boli mnie w sobie, widziałaś tylko to, co mam na głowie. Więc wbiłem ci w serce kolec, a byliśmy tacy sami jak bracia Golec - brzmiała zwrotka, którą opublikował na kanale nadawczym.