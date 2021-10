Barbara Kurdej-Szatan broni osób LGBT i wbija szpilę TVP. Internautka: "Dzięki tej publicznej telewizji się USTAWIŁAŚ"

asfgasgf 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niedługo to nam na łeb wejdą. Bądzcie sobie kim chcecie. Nikogo to nie obchodzi. Po co to pajacowanie na ulicach? Tylko prowokujecie ludzi swoim zachowaniem. Nie było marszy równości to nikt się do tych osób nie sadził. Sam mam dość takiego zachowania. Marszu Niepodległości nie będzie to nie będzie Marszy równości. Wasze hasło "równość i tolerancja" szkoda, że osoby LGBT 2 99% mnie wyzywają już od początku rozmowy bo mam inne poglądy :) Taka tolerancja. w Jedną stronę ;)