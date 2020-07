Barbara Kurdej-Szatan chwali się kolejnym ciążowym zdjęciem. Fanka: "Tymi brzuchami to można dziś ZAROBIĆ"

Wśród rodzimych celebrytów trwa obecnie baby boom. Ciężarne celebrytki uległy modzie na publikowanie w sieci intymnych zdjęć z sesji zdjęciowych (najlepiej kilku), na których odsłaniają brzuszek. Sztukę pozowania do perfekcji opanowała Maja Hyży. Także Barbara Kurdej-Szatan, które oczekuje przyjścia na świat synka, coraz śmielej dzieli się z fanami artystycznymi ujęciami.

Tymi brzuchami to można dziś zarobić - skomentowała jedna z obserwatorek.

Sesje ciążowe się robi na pamiątkę, a nie żeby zarobić. Ja nie widzę nic złego w tym. Lubię mieć piękne zdjęcia. I będę wrzucać co mi się podoba. To moje konto. Jak się nie podoba to żegnam - odpowiedziała ostro Kurdej-Szatan