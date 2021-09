Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan opowiadają o metodach na KRYZYS MAŁŻEŃSKI: "To nic nadzwyczajnego"

Kalina 32 min. temu zgłoś do moderacji 25 4 Odpowiedz

Para fajna. Każdy związek wymaga kompromisu, jeśli jest miłość to nie jest to trudne gorzej jak wkrada się rutyna, rozczarowanie a zwłaszcza zdrada, to jest przeważnie największy kryzys, nie do wybaczenia.... może jedynie dla dobra dzieci, ale czy to jest dobre wyjscie....