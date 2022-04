Barbara Kurdej-Szatan odbiera nową nagrodę... za bycie "kobietą BEZWZGLĘDNĄ, dla której CEL UŚWIĘCA ŚRODKI" (ZDJĘCIA)

We wtorek wieczorem, gdy cała śmietanka show biznesu bawiła się na Elle Style Awards, Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się w warszawskiej Hali Koszyki, by tam pozować na ściance i rozdawać promienne uśmiechy. Radości nie było końca, bo Basia, po raz drugi w ciągu czterech miesięcy, odbierała statuetkę od tej samej fundacji. To miło, że ta sama kapituła znów doceniła jej wysiłki i nagrodziła statuetką Trzech Mojr. Za co tym razem?