Barbara Kurdej-Szatan OBURZONA zachowaniem internautów. "To było jak medialne PALENIE NA STOSIE"

Ja dostawałam mnóstwo maili: "ukarać ją, mam nadzieję, że cię ukażą, mam nadzieje, że zapłacisz za to, popełnij samobójstwo". Wyzywali mnie od wszystkiego, co się da. I to jest przerażające, ile w ludziach jest nienawiści - wyznała Barbara Kurdej-Szatan.