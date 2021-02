BARDZO SZCZUPŁA Rebel Wilson "ogłasza" rozstanie z milionerem (FOTO)

Super!!!!!!! 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Ona jest piękna!!!! Nie spodziewalam sie nawet ze moze tak wygladac, urocza piękna buzia. To waga idealna dla niej, wyglada zdrowo i nadal ma kobiece ksztalty, nie musi juz wiecej chudnac. Niestety podejrzewam ze teraz zacznie sie hejt od grubasek i ze to one niby to okazy zdrowia.