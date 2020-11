Baron składa ręce do modlitwy i twierdzi, że potrzebuje ciszy, ŻEBY WYBACZYĆ!

Związek Blanki Lipińskiej i Barona skończył się z wielkim hukiem. Podejrzenia, że coś jest nie tak, wzbudził samotny wyjazd Lipińskiej do Egiptu. Jak twierdziła nasza informatorka, celebrytka do ostatniego momentu czekała aż do samolotu wsiądzie jej ukochany. Tak się jednak nie stało. Niedługo później pisarka wystosowała oświadczenie, w którym wyznała, że rozstała się z muzykiem, ale nie chce zdradzać powodów tej decyzji i nie będzie już więcej komentować tej sytuacji.