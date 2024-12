Barry Keoghan pierwszy raz zabrał głos po rozstaniu z Sabriną Carpenter i oskarżeniach o ZDRADĘ

Barry Keoghan wydaje oświadczenie i znika z Instagrama

Medialna burza trwa, a Barry Keoghan zdecydował się zabrać głos w sprawie. W piątek wieczorem wydał oświadczenie, w którym pisze, że stał się ofiarą ataków nienawiści. Keoghan stwierdza, że to, co czyta na swój temat, nie odnosi się do rozstania, ale wprost do niego jako osoby.