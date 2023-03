Bartek Jędrzejak do Agustina Egurroli na Instagramie: "Ciekawe, czy powie, ILE ZAROBIŁ W TVN"

Agustin Egurrola jakiś czas temu przeszedł do TVP, co nie spodobało się jego znanym znajomym z branży. Później choreograf znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak w mediach rozgorzała afera wokół Eurowizji i zwycięstwa Blanki w preselekcjach do konkursu. Wówczas to rozpisywano się, że tancerze Egurroli wielokrotnie pojawiali się na występach Blanki, co miało rzekomo godzić w obiektywizm jurora.