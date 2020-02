Bartosz Żukowski DONIÓSŁ NA ŻONĘ do prokuratury

Ciekawe 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A ciekawe skad pudel ma te informacje... chyba nowa lalka alimenciarza-ex kowalskiej sama kreci do pudla i nawija swoja wersje. Gdyby ten godny pozalowania zukowski skladal absurdalne zawiadomienia to sad dawno by go z nimi kopnal w zad, a i nie mozna przez 4 lata nie placic zasadzonych alimentow. Komornik raz dwa zalatwia dzis te sprawe. No i ciekawe jaka ugode pani ex-zukowska proponowala chlopu, ktory wg.niej nie placi alimentow, jest szurniety, utrudnia zycie, zasiedza mieszkanie, sklada absurdalne pozwy, ect.? Przeciez z takim typem nikt by sie ukladac nie chcial, nie?