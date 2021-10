Beata Kempa PŁAKAŁA NA POKAZ?! Naukowiec zanalizował jej mikroekspresje

Podczas ostatniego wywiadu w Polsat News Beata Kempa odniosła się do przykrych słów, jakie pod jej adresem wypowiedział Radosław Sikorski . Przypomnijmy, że polityk PO napisał o europosłance, żeby ta "walnęła się w zatłuszczony łeb" . Były szef polskiej dyplomacji znów się nie popisał, a o merytoryczne skomentowanie tak chamskich słów naprawdę trudno.

Uważam, że to, co zrobił, jest karygodne. Ja się nie żalę. Ja to oczywiście przetrzymam. Najbardziej żal mi moich dzieci - powiedziała Kempa, a po chwili zaczęła płakać.