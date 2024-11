Beata Kozidrak pozuje w sukni ślubnej i w welonie, a fani dopytują, czy wyszła za mąż. Mamy komentarz projektanta kreacji

No tak, wyglądu się nie komentuje, gustu też nie, ale... Tak sobie myślę, że niektórym przydałby się taki naprawdę dobry stylista czy ktoś taki i zwrócił uwagę dyskretnie na to i owo, to by naprawdę wyszło na dobre. Beata, w tych swoich dojrzałych latach, miała taki dobry moment parę lat temu, gdy skróciła trochę włosy (perukę?) i miała takiego dłuższego boba z długą grzywką na bok i ubrała się parę razy w takim luźno elegancko codziennym stylu, tak wyglądała w jakimś teledysku na motorówce (?) i na jakiejś okładce. To było to, naprawdę ekstra, młodziej i świeżo, niestety wróciła do tych beznadziejnych, tandetnych peruk, strojów i makijaży. To jej nie służy, delikatnie mówiąc i trochę smutno się na to patrzy, niestety.