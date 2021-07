Beata Pawlikowska ostro o wakacjach all inclusive: "To jest ZAPRZECZENIE ŻYCIA"

Po raz pierwszy byłam we Francji. Byłam wcześniej w Polinezji Francuskiej, byłam w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej, ale nigdy nie byłam we Francji i zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać w Pireneje, więc spełniłam to marzenie, chodziłam po górach - opowiadała w rozmowie z DDTVN.

Myślę, że odpoczywanie jest najbardziej męczącą rzeczą w czasie podróży. Lepiej się odpoczywa wędrując, poznając, odkrywając nowe miejsca. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy all inclusive. To jest zaprzeczenie życia, jak człowiek tylko leży i odpoczywa, to się coraz bardziej rozleniwia i coraz trudniej jest mu wstać. Ja wole usiąść na chwilę, ale jak już siedzę to się zastanawiam, dokąd za chwilę pójdę - dodała Pawlikowska.