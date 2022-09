Beata Tadla odpowiada Grażynie Kulczyk: "Może to właśnie młodzi ludzie poprawią rynek pracy, który my ZEPSULIŚMY" (WIDEO)

Lenka 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ja traktuje swoja prace powaznie. Nie kocham jakos wybitnie tego co robie ale lubie to na tyle, ze mi sie chce. Jestem w tym dobra, przez lata zbudowalam ogromna ekspertyze. Jestem na takim etapie, ze bardzo dobrze zarabiam i dostaje oferty pracy z innych firm. Moglabym isc wyzej, zeby zarobic wiecej ale wtedy musialabym pozegnac sie z zyciem prywatnym i wziac na klate ogromny stres i odpowiedzialnosc. Niestety swiat jest tak skonstruowany, ze zeby dojsc nawet do tego mid-poziomu (nie majac bogatych rodzicow i znajomosci) to trzeba sie wysilic. Przez prawie 15 lat od skonczenia studiow duzo pracowalam, byly czasy, ze siedzialam tygodniami na biznes tripach i po godzinach, przenioslam sie do innego miasta dla stanowiska, ktore pozniej bardzo zaowocowalo. duzo sie uczylam, zainwestowalam mase kasy w specjalistyczne kursy i certyfikaty, strategicznie zmienialam firmy i stanowika i zbudowalam mocna ekspertyze. Niemniej jednak na tym etapie zycia (prawie 40-stka) nie mam zamiaru juz wiecej sobie wypruwac zyl, zeby ktos inny zarabial miliony. Nie bede poswiecac swojego zycia dla pracy czy wyzszego stanowiska. Robie tyle za ile mi place i przez 8 godzin. Jesli mam robic wiecej to musza mi zaplacic albo oddac w godzinach. Rozumiem mlodych ludzi. Wiem, ze nie bylabym tu gdzie jestem gdyby nie zapierd...ol ale to nie znaczy, ze to jest ok i inni teraz maja tez miec ciezko. Uczciwa praca przez 8 godzin, czy w innej formie, powinna wystarczyc na normalny poziom zycia. To jest ok, ze ktos nie chce robic kariery. Przychodzi, robi swoje i wychodzi. Zle sobie to wszystko ustawilismy jezeli na godzne zycie, nie mowie o luksusach, trzeba zapierd..ac po 15 godzin dziennie. To jest chore i nazywajmy rzeczy po imieniu. Mysle, ze ci mlodzi, ktorzy teraz wchodza na rynek pracy zmienia ta chora kulture i mocno im kibicuje.