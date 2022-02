Bestsellery Empiku 2021. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Osobo 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Osobo z redakcji Pudelka, która kasujesz komentarze - przykre to, ze zabierasz prawo do wypowiedzenia własnej opinii . Napisałam , ze ta gala jest najsłabsza ze wszystkich do tej pory - bez hejtu, bez nienawiści … uważam, ze nie zranilam tym nikogo a jednak komentarz usunięty. Gdzie ta wolność słowa o która tak walczycie ? Przykre czasy nastały . Tacy wygrani, taka gala jaki świat . A Ty osobo powinnaś się wstydzić .