Bezdomna była modelka fitness przeszukuje śmieci przy plaży w Santa Monica (ZDJĘCIA)

Artykuł jakkolwiek obrzydliwy i bezduszny pełni jednak 1 ważną rolę, której nie można niedocenić- przypomina bowiem, jak szybko można stoczyć się z eszelonu na samo dno piekła pod wpływem używek. Nie chodzi przecież o twarde dragi tylko rzeczy soft- Maryśkę, alkohol, małe co nieco od którego zaczyna się droga na zatracenie. Nikt przecież nie zaczyna od metaamfetaminy czy heroiny, nikt nie chce wyglądać tak jak ta biedna dziewczyna. Wszyscy, którzy zaczynają zaczynają jak Tina Turner w piosence Proud Mary. Soft and easy, to soft and easy powoduje powstanie rodzaju letargu, w którym osoby idące tą drogą zatracają higienę, potrzebę schludnego wyglądu, poczucie obowiązków zawodowych, rodzinnych. Zaczynają popełniać błędy, ładne słowo- błędy, zaczynają popełniać przestępstwa np prowadzą pod wpływem, kradą pieniądze, wdają się w akty przemocy i wandalizmu. Cały czas zamraczają się ale tez próbują nowych rzeczy, twardych narkotyków, różnych ich kombinacji. Każdy słyszał pewnie o złotym strzale. W złotym strzale nie chodzi o samobójstwo, tam chodzi o maksymalny haj, jest to taka kombinacja tych różnych substancji która ma na celu przyjemny tryp, ciekawe doświadczenia w głowie ale, ponieważ w grę wchodzi wyniszczenie organizmu, wysoki stopień tolerancji na te substancje alby wprowadzić się w taki stan trzeba użyć dużo tego syfu, często prowadząc do śmierci z przedawkowania. Taki jest własnie mechanizm przeistoczenia się tej pięknej niegdyś kobiety w tak chorą osobę. Nie tylko to, osoby uzależnione mają już inaczej funkcjonujący mózg, nie mogą już pełnić poważnych odpowiedzialnych funkcji, nie można im ufać po prostu bo maja już niestety priorytety postawione na głowie. Nie mają już tak chłonnego umysłu aby nauczyć się nowych rzeczy, tracą wyższe czynności intelektualne i emocjonalne, maja zaburzenia pamięci a miejsce wspomnień zajmują urojenia. To, ze ktoś upije się na smutno i będzie płakać i mówić jak kocha swoje dzieci nie przeszkodzi mu przepić całej pensji tak, ze te dzieci nie będą miały co jeść. Jedynym ratunkiem dla rodziny jest odciąć się od takiej osoby bo będzie jak czarna dziura niszczyć i zasysać bliskie osoby w swoją próżnię. Ich horyzont zdarzeń przewali na substancje każde oszczędności i zniszczy wszystkie relacje osobiste. Nie można potępiać tego męża, ze nie chce jej pomóc. Oni pewnie razem pili, razem ćpali, facet zdołał stanąć na nogi ale nie na takich warunkach jak przed odwykiem, wie, ze jeden fałszywy ruch- o który łatwo i wszyscy by się od niego odwrócili wnioskując, ze jednak nie jest poważnym godnym zaufania partnerem biznesowym.