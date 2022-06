Blanka Lipińska kupiła rower za 20 TYSIĘCY złotych ze specjalnymi ZDOBIENIAMI: "Miały być KUTA*KI, a są..." (ZDJĘCIA)

Gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Dostałam kiedys w prezencie używany rower elektryczny. Był ciężki, zbyt ciężki na jazdę po piachu w lesie, niby miał dwie baterie, ale bałam się jeździć zbyt daleko, by nie siadły obydwie, bo bez baterii jechało się naprawdę bardzo ciężko. Do pociągu podmiejskiego też ledwo dawałam radę go wepchnąć. W końcu zepsuł się kabel do ładowarki i oddałam go komuś, kto przerobił go sobie na zwykły rower. Teraz jeżdżę crossem z przerzutkami i nie martwię się o baterie.