Blanka Lipińska odpowiada internautom liczącym jej wydatki: "UKRADŁAM wam te pieniądze, że macie czelność zaglądać mi do portfela?"

Gdaam 11 min. temu

Człowiek inteligentny, znający swoją wartość i bez kompleksów nie będzie na każdym kroku pokazywał/udowadniał ile ma pieniędzy i na jak wiele rzeczy go stać. Człowiek ze wsi wyjdzie ale wieś z człowieka nigdy( nie obrażając oczywiście ludzi mieszkających lub pochodzących ze wsi)Wieś to nie tylko miejsce to stan umysłu. Albo ktoś trzyma fason albo nie , niezależnie od miejsca pochodzenia. Ta kobieta go nie ma, wiedza to liczni. I zgadzam się z wieloma osobami komentującymi, ze to MY napędzamy jej kasę do portfela. Wydała książkę , która jest kopia Greya, więcej, w porównaniu do Greya jest dnem a film ... bez komentarza, nie dałam rady obejrzeć 15 minut choć książek nie czytałam. Ktoś pomógł jej to wydać, film wyprodukował Kawulski( jej dobry znajomy), wyreżyserowała pani Bialowas( jeśli ktoś się zna to wie, ze żaden z niej reżyser) a w filmie zagrała Telimena i dr Lubicz wyłącznie dla kasy oraz główna bohaterka , która nie umie grać. Tyle w temacie.