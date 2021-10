Blanka Lipińska odpowiada na krytykę swojej diety: "Nie jest ANI ZDROWA, ANI DOBRA. Nie polecam"

Nika 55 min. temu zgłoś do moderacji 66 6 Odpowiedz

Chyba są różne organizmy… u mnie dieta 1600 kalorii w ogóle nie powoduje utraty wagi. Chudnę przy 1200-1300… to też nie jest dużo kalorii. Jest to dieta deficytowa, ale najwyraźniej dla mnie i mojego metabolizmu odpowiednia. Jeśli jest zbilansowana-zawiera białko, warzywa i węglowodany, to dlaczego miałaby być niezdrowa? Nie chodzi o to ile się je, tylko co, a ilośc trzeba dopasować do potrzeb organizmu. Moim zdaniem współcześnie ludzie raczej się przejadają niż nie dojadają, bo panuje wszechobecny kult jedzenia i wielkie porcje