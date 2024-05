Blanka Lipińska odwiedziła restaurację Magdy Gessler i nie kryła swojego ROZCZAROWANIA. "Jedzenie niestety NIEJADALNE" (FOTO)

Blanka Lipińska niedzielne popołudnie spędziła w gronie najbliższych jej osób. Zabrała rodziców do restauracji Magdy Gessler . Nie był to dobry wybór. Jedzenie wyjątkowo jej nie smakowało.

Blanka Lipińska psioczy na restaurację Magdy Gessler

Słodki Słony niegdyś należał do grona restauracji, które należały do ulubionych lokali gastronomicznych Blanki. Niestety, ostatnia wizyta w lokalu wiązała się dla niej z ogromnym rozczarowaniem. Na InstaStories wyznała, że zamówiła między inny botwinkę, która to jej zdaniem była za słona. W swojej "recenzji" nawiązała do "Kuchennych rewolucji".