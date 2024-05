Blanka Lipińska UBOLEWA nad medycyną estetyczną: "STRATA KASY". Zaskoczeni?

Zobacz także: Odchudzona Blanka Lipińska zdradziła sekret swojej figury. Nie każdy może sobie na to pozwolić

Blanka Lipińska żałuje zabiegu

Nie. Uważam, że to strata kasy, zwłaszcza że tani nie jest . Efekt po nim jest tylko do czasu utrzymania się opuchlizny — wyznała Lipińska, okraszając swoją odpowiedź o roześmianą emotikonę.

Wśród tematów nurtujących internautów pojawiło się również pytanie o to, jak celebrytka zapatruje się na swoje "nowe Michały?". Internauta nawiązał w ten sposób do nowego biustu pisarki, który jak się właśnie okazało, również jej nie zachwyca.

Tak szczerze? Beznadziejne. Jak były spuchnięte to były mega, a teraz... A jak poszłam powiedzieć mojemu lekarzowi, że te cycki są brzydkie, to mnie do bioenergoterapeuty wysłał... i mówię całkiem serio — skwitowała celebrytka.