Blanka Lipińska punktuje internatkę: "Przerażające, że w XXI wieku jest przeświadczenie, że KAŻDA kobieta chce mieć męża i dziecko"

Blanka Lipińska o małżeństwie i macierzyństwie. Tak odpowiedziała hejterce

Wiecie, co jest najbardziej przerażające w tej wiadomości? Że ludzie serio tak myślą . Jako ateistka nie będę poruszać kwestii wiary, ale to zaskakujące i przerażające jednocześnie, że w XXI wieku w ludziach jest przeświadczenie, że KAŻDA kobieta chce mieć męża i dziecko. Straszne to jest! - zaczęła. A wiecie dlaczego? Bo takie podejście często terroryzuje osoby, które mają mniejszą pewność siebie, mniejsza asertywność, żyją w małych społecznościach... Uginają się pod presją takiej grupy i mimo że nie czują takiej chęci i potrzeby, wychodzą za mąż i rodzą dzieci, by nie być wykluczeni... Później często jest im źle w tej relacji, meczą się, nie są dobrymi rodzicami, bo tego nie wybrali, nie chcieli, nie czują i żyją w więzieniu nie swoich decyzji.

Pamiętajcie! To jest wasze życie! Nikt za was go nie przeżyje, więc nikt nie ma prawa o nim decydować! Małżeństwo jest tworem społecznym, to tylko umowa prawna, nie twórzmy wokół małżeństwa mistycyzmu i ważności. Małżeństwo to związek, związek to wybór i decyzja - WASZA! - przypomina. Nie rodziny, przyjaciół czy księdza! WASZA! Pamiętajcie, że macie prawo nie chcieć! Macie prawo nie czuć, że to dla was! Macie prawo powiedzieć: NIE! A jak komuś to nie pasuje, to jego problem, nie wasz. Wasz to będzie, jak oddacie decydowanie o swoim życiu w ręce innych.