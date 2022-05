Blanka Lipińska WYBACZYŁA ZDRADĘ! Szybko pożałowała tej decyzji

Blanka Lipińska nadal świętuje komercyjny sukces filmu 365 dni: Ten Dzień. Zaraz po premierze "dzieła" udała się wraz z przyjaciółką do Monte Carlo, a później przeniosła się do Grecji. Pisarka odpoczywa w luksusowym hotelu, do którego wstęp mają tylko osoby pełnoletnie. Blania szczerze przyznaje, że nie w głowie jej zwiedzanie. Spędza czas w resorcie głównie pijąc, jedząc i opalając się topless. Te aktywności ewidentnie wprawiły ja w dobry humor, co widać po Q&A, które zrobiła na Instagramie. Odpowiedziała fanom na kilka frapujących pytań, również na to "ile ostatnio przytyła"...