Blanka reaguje na plotki o ROMANSIE z Malikiem Montaną. Zaskoczeni?

Blanka Stajkow stanowczo o relacji z Malikiem Montaną

"Pomponik" postanowił zapytać Stajkow wprost, co łączy ją z Montaną. Piosenkarka dała jasno do zrozumienia, na jakim etapie jest ich znajomość.

Nic się nie zmieniło, wszystko jest po staremu. Nie, nie jesteśmy parą. Jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi, bardzo go lubię i bardzo go stąd pozdrawiam - powiedziała stanowczo w połowie listopada.

Blanka Stajkow i Malik Montanta chodzą za rękę? Piosenkarka o podsycaniu plotek

Ugh, nuda. Uważam, że nie podsycałam, bo nie podsycałam i żadne z nas tego nie robi. To jest nieprawda, dementuję to w stu procentach. Komentujemy sobie zdjęcia od roku czy dłużej i nagle jest to niesamowite wydarzenie... - tłumaczyła wyraźnie poirytowana gwiazdka.