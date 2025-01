Blanka zapytana, komu najmocniej kibicuje w preselekcjach do Eurowizji. "Trzymam ZA NIEGO mocno kciuki"

Blanka reprezentowała Polskę na Eurowizji 2023. Jak dobrze pamiętamy, jej wybór wywołał duże kontrowersje. Telewizji Polskiej zarzucono wówczas brak przejrzystości w preselekcjach, co w efekcie doprowadziło nawet do sądowego nakazu ujawnienia wyników jurorskich. Co jednak w tej całej historii najważniejsze, występ "Bejby" w Liverpoolu finalnie należy zaliczyć do tych udanych. Blanka awansowała do finału, zyskując spory rozgłos i raczej pozytywny odbiór w Europie.