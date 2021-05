BLONDWŁOSA Kim Kardashian pręży umięśnione ciało w mocno wyciętym kostiumie (FOTO)

Póki co Kim Kardashian nie zamierza zawracać sobie głowy medialnymi rewelacjami i konsekwentnie unika ich komentowania. Temat rozwodu z Kanye Westem z pewnością pojawi się jeszcze w finałowym sezonie Keeping up with the Kardashians, aktualnie celebrytka może więc skupić się na codziennych obowiązkach, do których niezmiennie należy aktywność w mediach społecznościowych. Kardashian chętnie chwali się też w sieci swoimi krągłościami. Na jej profilu nie brakuje fotografii w strojach podkreślających sylwetkę czy skąpych bikini.