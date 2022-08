BLONDYNKA Natalia Siwiec szaleje na festiwalu z Marceliną Zawadzką i jej partnerem (ZDJĘCIA)

We wtorek i środę na instagramowym profilu Siwiec pojawiła się seria zdjęć ze wspomnianego wydarzenia. Jak przystało na stałą bywalczynię festiwali, celebrytka zadbała o odpowiednio wymyślne stylizacje. Natalia bawiła się odziana m.in. w czarne body z frędzlami, do którego dobrała złotą narzutką. Festiwalowy look celebrytka uzupełniła cekinowymi ozdobami przyklejonymi do twarzy, czarnymi lenonkami oraz... blond peruką. Siwiec pochwaliła się także obserwatorom ujęciami w kilku innych stylizacjach - w tym dżinsowej kurtce z motylami, meloniku oraz turkusowej peruce.