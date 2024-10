Bogusław Linda przechodzi na emeryturę? "Myślę, że na nią zasłużyłem. Wystarczy mnie już w tym kinie"

Wszystkiego najlepszego , fajny aktor, ciekawy pozytywny człowiek .To odpowiedni moment na to żeby spokojnie jeszcze pożyć , czyli pocieszyć się urokami życia i swoimi hobby.Ja jestem 9 lat młodszy i oswajam się z myślą , że to już czas .Pieniędzy do grobu się raczej nie bierze że sobą .I trzeba żyć tak , żeby wystarczyło . Niekoniecznie szczęscie i dobry duch - to tylko porsche w garażu i nurkowanie na Karaibach . Pozdrawiam