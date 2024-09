Boris Johnson twierdzi, że wie na co CHOROWAŁA królowa Elżbieta II: "Wiedziała przez całe lato, że ​​odchodzi"

Dla mnie niewyobrażalne, ze były premier bogatego kraju wprost przyznaje, ze ludziom tak wyprano mózgi, ze serio rozważali jakieś przemocowe przejecie nieprzetestowanych preparatów na "chorobę" której "objawem" w 80% był brak objawów w 15% katar i ból głowy, w 3% kaszel, gorączka, ból mięśni i zmęczenie a w 1-2% trudności z oddychaniem w czym 0,1-0,2% potrzebowalo respiratora. Zmarło 0,02%"chorujących " 😐 To było niewiarygodne - jak łatwo było otumanić miliardy ludzi strachem by ich okraść. W ludzi wstąpiły dzikie zwierzęta, irracjonalna, niepoparta niczym "walka o przeżycie" kosztem kogokolwiek, jak na Titanicu, wystarczyło ich nastraszyć i podpuścić, a jeszcze najlepiej ustawiać przeciwko sobie. Ludzie to straszna masa, przerażające co gotowa jest zrobić jeśli zdarzy się PRAWDZIWA katastrofa.