Borkowski wspomina unieważnienie małżeństwa kościelnego. Eksżonie napisał, że jest gejem: "Dostałem z kurii zawiadomienie"

Borkowski wspomina unieważnienie małżeństwa kościelnego. "To wyklucza, prawda?"

To jest zabawna historia. Chodziło o to, że moja pierwsza żona, której bardzo zależało na tym, żeby mieć tzw. kościelne unieważnienie, zadzwoniła do mnie i mówi: "Jak mam to zrobić?", bo musi być uzasadnienie. Ja mówię: "Nie wiem, wszystko mi jedno, napisz, że jestem gejem, to na pewno ci dadzą ten rozwód" - wspominał.