Czwarta żona Jacka Borkowskiego narzeka, że nie ma się do kogo przytulić. "No nie ma, nie ma królewicza"

O, nawet nie wiedziałam, że jest takie "święto", hm... Cóż, tutaj nie ma co wyliczać, czy jest się pierwszą, czy setną żoną; tutaj nie ma co narzekać w internecie... Jeśli pojawiają się problemy w związku, to, nade wszystko, rozwiązuje się je we dwoje, co najwyżej - można poprosić o radę najbliższych, zaufanych i dobrze życzących... Chociaż, z drugiej strony, medialne osoby, w większości, mają inne podejście do swoich związków; niewielu chroni swoją prywatność, a po jakimś czasie "wszyscy wiedzą wszystko" i tak powstają artykuły "o wszystkim i o niczym"... Pan Borkowski wygląda na spokojnego i statecznego mężczyznę, takie wrażenie sprawia, więc dziwię się tym doniesieniom, ale, cóż - szołbiznes, to szołbiznes, a życie - toczy się innym torem... Niech sami dla siebie poukładają swoją relację, może da się to jeszcze naprawić i będzie dobrze...