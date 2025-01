Czwarta żona Jacka Borkowskiego NIE ODPUSZCZA: "Mamy duży kryzys"

Dziwię się kobiecie. Ani to chłopisko pociągające, ani kochające. Może z 20- 25 lat temu jeszcze może i był ,,wyględny", teraz mógłby grać w jakichś ,,Opowieściach z krypty". Plus zużyty strasznie po tylu związkach, do tego pazerny na młódki. Ta żona pewnie nie zna dnia ani godziny. Lepiej, niech ona to zakończy, niż on w swoim stylu.