Borys Szyc składa życzenia córce z okazji urodzin: "16 lat minęło jak jeden dzień"

Borys Szyc ma już doświadczenie w byciu tatą - ze związku z Anną Bareją aktor ma córkę Sonię. Co prawda para rozstała się, gdy dziewczynka miała zaledwie rok, ale Borys starał się wypełniać swoje rodzicielskie zobowiązania. Przez pierwsze lata życia córki Szyc walczył z uzależnieniem od alkoholu i nie zawsze stawał na wysokości zadania. Na szczęście aktorowi udało się wygrać z nałogiem - od ośmiu lat aktor jest trzeźwy, a z Sonią łączy go naprawdę wyjątkowa więź. W czwartek aktor pochwalił się z fanami informacją, że jego córka obchodzi szesnaste urodziny.

Jak to możliwe... 16 lat minęło jak jeden dzień. No może dwa - napisał gwiazdor na Instagramie, publikując serię zdjęć nastolatki z dzieciństwa.

Jesteś mądrą, piękną i wrażliwą osobą, córeczko. Życzę Ci, żebyś była szczęśliwa, zdrowa i żebyś robiła to, co kochasz. Na ostatnim zdjęciu widać, co kochasz najbardziej... [na ostatnim opublikowanym przez aktora zdjęciuwidzimy córkę Szyca w towarzystwie kucyka - przyp. red.] a ja najbardziej kocham Ciebie! Sto lat.