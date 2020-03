Bracia Collins o kulturze polskich kierowców. "Jeżdżą bardzo szybko, pchają się!"

Nsksn 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chyba w Niderlandach bie byli... tutaj to jest dopuero meksyk. Korki na stopięćdziesiąt, kierowcy sobie stoją na samym środku skrzyżowania i kazdy na każdego trąbi. Nawet jak jest szaro i deszcz to bie wlączają świateł, kierunkowskazy tez im czesto nie są potrzebne. A no i jak kierowca ma ochote pogadac sobie z przechodniem tk staje sobie na środku ulicy i bajlando, rozmowa na całego. Polacy akurat sa uprzejmi na drodze, w holandii można nerwicy dostać jak dla mnie bo oni to dopiero w czipsach prawko znajduja. My nie mamy sie w tej kwestii czego wstydzić, serio