Bracia Collins: "Trudno jest się nie pokłócić, kiedy jesteś głodny"

W ubiegłym tygodniu na antenę TVN powrócił program "Ameryka Express". W roli prowadzącej zadebiutowała Daria Ładocha, która zastąpiła Agnieszkę Woźniak-Starak. Na podróż za dolara dziennie zdecydowali się gospodarze programu "Odlotowe bryki braci Collins", Grzegorz i Rafał Collins. Choć rodzeństwo prowadzi wspólny biznes, nie mają zbyt wiele czasu na pielęgnowanie braterskiej więzi. Udział w programie potraktowali jako okazję do spędzenia ze sobą więcej czasu. Wyjazd do Ameryki Południowej nie okazał się jednak sielanką, a ekstremalne warunki doprowadzały ich do skrajnych emocji oraz kłótni.