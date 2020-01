Brad Pitt i Jennifer Aniston na rozdaniu SAG Awards. Podekscytowany aktor ZA KULISAMI ogląda przemówienie byłej żony

Brangelina 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Żenujący stary dziad. Widać że żadna piękność już go nie chce oprócz tamtej piegowatej murzynki i byłej żony. Jak był z Angeliną to za rączkę i pod rączkę, całusy w usteczka, uszko itp a jak Jen gdzieś była obok to udawał że nie jej widzi. A teraz trwoga że na stare lata zostanie sam w wielkiej posiadłości więc przymila się do byłej. Widać że jej nie kocha jest po prostu zdesperowany