Brat Bena Afflecka obsypuje buziakami młodszą od siebie o 23 lata ukochaną (ZDJĘCIA)

Casey Affleck jest młodszym bratem Bena i podobnie jak on może poszczycić się gwiazdorskim statusem w Hollywood. Aktor ma w swoim emploi kilka wybitnych kreacji, a rolą w filmie Manchester by the Sea zapewnił sobie Oscara, Złotego Globa i nagrodę BAFTA. O dziwo szwagier Jennifer Lopez wciąż jest na fali i może przebierać w ofertach (w tym roku zobaczymy go w obrazie "Oppenheimer" Christophera Nolana), nawet mimo głośnego skandalu sprzed lat, który pozostawił na jego wizerunku sporą rysę.