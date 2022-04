Brat Kamila Durczoka zabiera głos po raz pierwszy po śmierci dziennikarza: "Chciał walczyć, ale na przeszczep NIE BYŁO SZANSY"

Co innego na ten temat miał do powiedzenie Dominik Durczok, brat zmarłego dziennikarza. W wywiadzie dla "Faktu" mężczyzna zaprzeczył słowom Dufek:

Wszyscy chórem mówili, że jeżeli Kamil nie podejmie leczenia zamkniętego, kompleksowego, to nic z tego nie będzie. Kamil twierdził, że nie tędy droga. Długo nie dopuszczał do siebie myśli, że miałby pojechać do ośrodka. Ale przyszedł taki moment, że się jednak na to zdecydował. To było w połowie ubiegłego roku. Poszedł do zamkniętego ośrodka na miesiąc. Podjął tę próbę, chciał walczyć, chciał stanąć na nogi - mówił.