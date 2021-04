"Bridgertonowie" zostali wznowieni na KOLEJNE dwa sezony. Cieszycie się?

Madelaine 20 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

A propos wszystkich komentarzy bijących pianę o postać królowej, w serialu jest dość szybko wyjaśnione, że jest to HISTORIA ALTERNATYWNA, w której król Jerzy wbrew wszystkim i z miłości ożenił się z czarnoskórą kobietą i tym samym umożliwił czarnoskórym wejście na dwór i do arystokracji. Jest to zresztą nawet istotny motyw, bo na tym bazuje romantyczna wizja głównej bohaterki i jej podejście do miłości, że skoro nawet król mógł wyjść za miłość swojego życia wbrew konwenansom, to ona też może i robi wszystko, by tę prawdziwą miłość znaleźć, a nie tylko wyjść za kogoś dla pozycji. Nawet nie jest to głupio zrobione, bo każda ważniejsza nie biała postać ma jakiś swój background i wyjaśnienie, skąd się wzięła w głównie białej Anglii, a nie tak całkiem spod ziemi. Nie jest to jakiś głęboki serial ani wybitny, zwykły lekki romans do poogladania po pracy, który został dostosowany do szerszej widowni i oczekiwań ludzi innych niż biali, ale ofc u nas wszyscy po prostu chcieliby, by zawsze i wszędzie wszystko było tak, jak oni chcą, i nie potrafią tego przeżyć, więc polska sieć jest pełna tyrad, jak to czarnoskóra aktorka śmie grać królową, nawet jeżeli jest to wyjaśnione i umotywowane w serialu.